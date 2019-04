Décès suspects dans un Ehpad au sud de Toulouse : "C'est inadmissible", s'indignent les familles des victimes

Selon certains, l'origine de l'intoxication pourrait se trouver ailleurs, et provenir notamment des aliments mixés. Le problème est survenu "apparemment sur des repas spéciaux, des repas mixés pour personnes en fin de vie", a notamment affirmé Chantal, fille d'un couple résident indemne.





Le parquet "a immédiatement ouvert une enquête des chefs d'homicides involontaires et blessures involontaires", et les investigations doivent notamment déterminer si les repas étaient préparés en interne ou apportés de l'extérieur. "Nous n'avons pas eu connaissance du fait que le repas de dimanche soir ait été apporté de l'extérieur" et, "dans une période récente, de signalements ou de plaintes, qui soient significatifs, même si cela ne préjuge de rien", a indiqué à l'Agence France-Presse le directeur général de l'Agence régionale de Santé (ARS) Occitanie, Pierre Ricordeau.





Lundi 1er avril en fin d'après-midi, 19 personnes restaient sous surveillance médicale "dont 16 en urgence relative sans que le pronostic vital de l'une d'elle ne soit engagé", a précisé dans un communiqué le procureur de Toulouse Dominique Alzeari.