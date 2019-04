Décès suspects dans un Ehpad : colère et incompréhension pour les familles des victimes

Cinq décès et beaucoup de questions. Quatre femmes et un homme, âgés de 72 à 95 ans, sont décédés dimanche soir, victimes d'une probable intoxication alimentaire dans un Ehpad du sud de Toulouse, à Lherm.





Il est une heure et demi du matin quand Alain Lapeyre apprend le décès de sa mère par les gendarmes. Elle était âgée de 93 ans, atteinte d'Alzheimer et hébergée dans l'Ehpad de Lherm depuis dix ans. Selon lui, le manque de personnel en est la cause principale, mais Alain Lapeyre s’interroge également sur l'origine du repas consommé par sa mère.