Match de foot illégal à Strasbourg : "Tous ceux qui étaient présents doivent se faire dépister"

"C'est un carton rouge pour les organisateurs et les participants", a déclaré la préfète Josiane Chevalier rappelant que personne dans le quartier n'avait alerté le commissariat avant l'événement qui se préparait sous les yeux de dizaines de personnes. "Aujourd'hui, la priorité est sanitaire. Tous ceux qui étaient présents doivent se faire dépister pour voir s'ils sont ou non positifs au Covid-19. Il y a eu des personnes très proches, des embrassades, des risques énormes", a-t-elle déploré.

"Un outrage pour les soignants", "Un manque de respect pour les malades et leurs proches", "un événement inacceptable". Les mots n'ont pas manqué ce mardi aux autorités du Bas-Rhin réunies pour dénoncer le match de foot qui s'est tenu en toute illégalité dimanche dans la ville de Strasbourg (Bas-Rhin) et auquel ont assisté plus de 400 personnes.

Ainsi, joueurs, organisateurs, arbitre et footballeurs sont appelés à se présenter dans les centres médicaux ou chez leur médecin afin d'effectuer un dépistage anonyme et gratuit, en disant, ou non s'ils ne le souhaitent pas, qu'ils se trouvaient à la rencontre. Afin que tout le monde puisse se faire dépister en un minimum de temps, les autorités ont mis à disposition du public le centre de dépistage du Parlement européen notamment, sans rendez-vous. "Il ne s'agit pas d'un piège, a assuré la préfète. Il n'y aura pas de policiers en civil pour interpeller ou identifier les patients".

Adeline Jenner, déléguée territoriale de l'agence régionale de santé, a rappelé l'urgence à consulter. "Les personnes qui se trouvaient sur et autour du terrain doivent accéder le plus rapidement possible à un test pour qu'elles soient prises en charge si besoin. Il y a eu des contacts potentiels, des projections. Le Covid-19 est un virus aéroporté. Ces personnes représentent un facteur de risque en rentrant chez elle. Il faut qu'elles évitent tout contact, qu'elles respectent les gestes barrières en attendant les résultats, qu'elles ne s'approchent pas à plus d'un mètre des autres", a-t-elle dit.