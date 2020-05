Déconfinement : le Conseil d’Etat exige la suspension de la surveillance par drone à Paris

Pour que les appareils puissent de nouveau survoler la capitale, il faudra faire des modifications. Dans une ordonnance rendue publique ce lundi, le conseil d'Etat enjoint à l’Etat de cesser, sans délai, de procéder aux mesures de surveillance par drone, du respect, à Paris, des règles de sécurité sanitaire applicables à la période de déconfinement.

Ces drones, déployés pour le confinement, ont été maintenus dans le ciel au dessus de la capitale afin de repérer les rassemblements interdits de plus de dix personnes. Vendredi 15 mai, l'association La Quadrature du Net et la Ligue des droits de l'Homme (LDH) avaient ainsi saisi le Conseil d'Etat en appel après le rejet de leur recours début mai par le tribunal administratif de Paris. Elles demandaient que cesse "ce dispositif illégal" qui va, selon elles, à l'encontre de libertés fondamentales : le droit à la vie privée, le droit à la protection des données personnelles et la liberté d'aller et venir. Selon elles, le préfet de police de Paris devait "cesser de capter des images par drones, de les enregistrer, de les transmettre ou de les exploiter, puis de détruire toute image déjà captée". Elle viennent d'obtenir gain de cause... temporairement en tout cas.

