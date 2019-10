Dégradations au cimetière de Cognac : "On ne peut qu'être sous le choc"

Un traumatisme pour la ville de Cognac et ses 20 000 habitants. A deux jours de la "fête des morts", des dégradations ont été commises sur une centaine de tombes du cimetière du Breuil, un des deux que compte la commune de Cognac (Charente).

"Ce sont des employés de la ville qui ont découvert les dégâts mercredi matin. D'autres personnes venues fleurir un carré militaire étaient présentes", a indiqué le maire de la ville, Michel Gourinchas, à LCI ce jeudi. "Des plaques avaient été retournées, des anges cassés, des croix ou des statues de la Vierge Marie déplacées", a-t-il précisé. "Il y avait des objets dégradés sur deux des allées. Nous ne savons pas qui a fait ça, mais bien sûr, nous condamnons fermement ces actes. Des crucifix renversés, à deux jours de la Toussaint, on ne peut qu'être en colère, et sous le choc!".

Mercredi, la police technique et scientifique s'est très vite rendue sur place pour procéder aux constatations. Des photos et des relevés d'empreintes ont été réalisés. Une enquête a été ouverte pour "dégradation volontaire de biens privés", a fait savoir le parquet d'Angoulême à notre rédaction. Pour l'instant, impossible de dire s'il s'agit, ou non d'autre chose qu'un simple acte de vandalisme.