Délation, vengeance et petites blagues : pendant le confinement, "certains abusent du 17"

Depuis le début du confinement, Alternative police-CFDT alerte sur la hausse du nombre d'appels passés au 17 pour… rien ou pas grand chose. "Il faut bien se dire que quand on prend du temps pour ce genre de choses, c'est autant de temps perdu pour des missions plus importantes", déplore Denis Jacob, secrétaire général du syndicat.

"Il s'agit de délation, bien souvent injustifiée, ou de vengeance, indique le secrétaire général à LCI ce mercredi. La voisine qui vous a cassé les pieds toute l'année avec sa musique trop forte, le monsieur qui abuse de sa perceuse, le voisin qui fait un barbecue et invite du monde alors que le confinement l'interdit, le couple qui emménage et qui va 'déranger' l'immeuble. Parfois l'ennui, que certains viennent combler en inventant des faits qui n'existent pas. Oui, aujourd'hui, c'est une réalité, certains abusent du 17, mais les policiers doivent vérifier chaque appel".

Selon Denis Jacob, ces appels abusifs sont plus fréquents dans certaines communes. "A Bordeaux, à partir de 16 heures environ, 70% des appels passés à la police sont ce genre d'appels, délation du non respect-du confinement ou appels abusifs. A Lens, ces appels représentent entre 20 et 30% des appels. Dans la région Grand-Est, environ 50% des appels", détaille-t-il. Si le phénomène est très visible dans certaines villes, le secrétaire général rappelle qu'il est toutefois "très localisé" et "très minoritaire" à l'échelle nationale. A Toulouse, par exemple, il n'y aurait ainsi qu'une dizaine d'appels de ce type par jour.

"Il faut que les gens comprennent que le 17 est un numéro d'urgence. Pour le confinement, la police fait son travail au jour le jour sur le terrain. Pour le reste, elle a des missions précises. Les petites blagues de certains et les rancunes des autres n'en font pas partie".

Difficile pour autant pour la police de verbaliser les appelants, surtout en ce moment. "Les forces de l'ordre ont beaucoup de travail, il n'y a pas d'audience au tribunal. Pour condamner les appelants qui 's'amusent', il faut d'une part les identifier, les localiser, et obtenir une sanction. Actuellement, c'est compliqué".

L'Article 322-14 du code pénal l'indique clairement d'ailleurs : "Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l'intervention inutile des secours".