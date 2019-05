Démantèlement d'un vaste trafic international de Subutex qui aurait coûté 500.000 euros à la Sécurité sociale

C'est un vaste trafic européen de Subutex - médicament utilisé notamment comme substitut à l'héroïne - qui a été démantelé le 22 mai dernier en France, en Pologne et en Ukraine. La Gendarmerie nationale a annoncé mercredi avoir lancé une opération judiciaire conjointe avec les autorités de ces pays, ainsi que les forces européennes Eurojust et Europol, ayant permis de mettre fin à un réseau marseillais qui alimentait des trafiquants ukrainiens, via la Pologne. L'enquête a duré dix mois.





Selon les autorités, les investigations menées en France ont permis d'identifier un trafic de 7000 à 10.000 cachets par mois, soit plus de 200.000 cachets sur deux ans, les transactions se faisant pour l'essentiel dans l'Est parisien. Il était organisé par "un important groupe criminel organisé se livrant également à d'autres trafics et disposant de relais logistiques en Pologne".