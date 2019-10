Pyrénées-Atlantiques : une adolescente de 13 ans retrouvée pendue

Elle était partie faire du vélo dimanche à 17 heures et devait rentrer une demi-heure plus tard. Sans nouvelle de sa fille, la maman d'une adolescente de 13 ans domiciliée à Denguin, dans les Pyrénées-Atlantiques, a donné l’alerte, vers 18h30.

"De nombreux moyens ont été mobilisés par les gendarmes et les pompiers avec notamment une demande de géolocalisation de portable et la réquisition de chiens pour retrouver cette mineure", indique ce lundi une source proche du dossier.

Sur les réseaux sociaux, la disparition de la jeune fille avait été très vite relayée et partagée. "Des habitants de la commune se sont rassemblés peu après 20 heures pour aider les proches et les secours à retrouver la jeune femme… Son vélo et un vêtement ont été retrouvés dans un premier temps près du stade, peu après 21 heures. Une heure plus tard environ, à quelques mètres de là, la jeune fille a été retrouvée. Elle était pendue. Il était trop tard pour la sauver", poursuit la source.