Dénonciation anonyme, empreintes digitales... comment les policiers ont retrouvé la trace de Xavier Dupont de Ligonnès

FIN DE CAVALE - C'est un signalement qui - selon les premiers éléments - aurait permis l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès à l'aéroport de Glasgow vendredi. Il était en possession d'un faux passeport mais ses empreintes digitales l'ont confondu.

Il est le personnage central de l'une des plus mystérieuses énigmes criminelles des dernières décennies. Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté à l'aéroport de Glasgow vendredi à l'issue d'une cavale de plus de huit ans. Voici les éléments qui ont permis aux enquêteurs de retrouver la trace du fugitif le plus recherché de France.