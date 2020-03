Déraillement d'un TGV Strasbourg-Paris : les dessous des causes de l'accident

L'accident s'est produit à vive allure. Jeudi 5 mars, un TGV a déraillé à proximité de Strasbourg, faisant un blessé grave et touchant 'légèrement" une vingtaine d'autres personnes. Que s'est-il passé ce soir-là ? Le TGV était lancé sur cette ligne à 270 km/h, mais ne s'est pas couché. Ce qui a sans doute permis d'éviter une catastrophe beaucoup plus grave. Alors quelles sont les causes du déraillement ? Pourquoi le TGV ne s'est-il pas couché ? Ce phénomène est-il rare ?



Le déraillement est provoqué par un glissement de terrain, mélange de terres et de cailloux, survenu en amont du passage du TGV. Le passage sur les rails a entraîné son déraillement, lors du choc. "Les voitures (ndlr: du train) sont toutes accrochées les unes aux autres et sont maintenues ensemble, rapporte aux caméras de TF1 Marie-Hélène Poing, rédactrice en chef de la publication La Vie du Rail. Pour les faire tomber, il faudrait un choc d'une violence inouïe pour parvenir à faire tomber l'ensemble du train."