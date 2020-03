"Il y a eu un énorme choc" : les passagers du TGV Strasbourg-Paris qui a déraillé racontent

"Il y a eu un énorme choc, on a mis 15 secondes à s’arrêter totalement". Eric Hezarisend, passager du TGV qui a déraillé ce matin, s'est livré sur l'antenne de LCI sur cet accident très rare. Le train a brutalement quitté sa voie et déraillé. "La motrice du TGV est sorti des voies vers Ingenheim", selon le porte-parole de la SNCF. L'accident a fait une vingtaine de blessés, dont un grave.

"Le train a tremblé, les vitres extérieures se sont fendues et il est sorti des rails. [...] Les gens de la SNCF nous ont dit qu'on avait déraillé, manifestement à cause d'un très gros objet, certainement pas une collision avec un animal sauvage", indique encore un voyageur strasbourgeois aux DNA.

Selon d'autre passagers interrogés par France Bleu, le choc "était assez impressionnant, comme si on avait tapé quelque chose, puis une interminable de glisse sur les cailloux. Plus personne ne parlait, on s'accrochait à nos sièges". Les voyageurs auraient "ressenti un grand choc, comme si le train avait heurté quelque chose, le TGV a ensuite freiné très longuement. [...] on s'est tenu la main avec ma voisine, pour se rassurer toutes les deux".