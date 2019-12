Dérobée par un hacker, la cagnotte pour un des pompiers décédés dans le Var sera bien versée

Sur le site Leetchi, la cagnotte pour Norbert Savornin n'est plus accessible. Et pour cause. Les 31.000 euros versés au profit de la famille de ce pompier de 44 ans tué dans un crash d'hélicoptère aux Pennes-Mirabeau début décembre, a été piratée. Norbert Savornin était parti en intervention avec deux agents de la base aérienne de sécurité civile de Nîmes pour porter secours à des sinistrés dans le Var. Les 3 hommes sont morts dans l'accident.

Une cagnotte avait été ouverte par les amicales des sapeurs-pompiers de Martigues et Marignane et l’union départementale du Sdis 13 pour aider la famille de Norbert Savornin. 31.000 euros avait été recueillis. Selon la Provence, qui a révélé l'affaire, seuls 600 euros étaient restés sur la cagnotte en ligne. "Je pense que le ou les hackers sont parvenus à pirater notre compte de l’union départementale pour accéder à nos codes Leetchi et se sont servis tranquillement ", a expliqué à la Voix du Nord Bernard Schifano, le président de l’union départementale.