Des câbles de frein sectionnés sur des scooters en libre-service à Paris

Cityscoot a constaté des coupures de câbles actionnant le démarrage et le frein arrière sur "moins de 1%" de sa flotte de 4.000 scooters à Paris. De son côté, sa concurrente, COUP (1.700 scooters dans la capitale), a indiqué avoir constaté que les câbles de freinage avaient été coupés sur une quinzaine de ses deux-roues. Par précaution, cette filiale de l'équipementier automobile allemand Bosch a décidé de désactiver temporairement son service à Paris pour passer en revue l'ensemble de ses scooters et leur système de freinage "dans les plus brefs délais", selon un communiqué.