Des chevaux mutilés puis tués dans toute la France : policiers et gendarmes face à "un grand mystère"

D'autres cas ont été recensés ailleurs, notamment dans l'Aisne, en Vendée, en Moselle, dans la Loire et le Lot. Les enquêtes ont-elles permis de déterminer un profil commun ? Le magistrat indique que son parquet est "en contact avec les autres parquets pour tenter d'établir des rapprochements et éventuellement regrouper les enquêtes mais pour l'instant ce n'est pas le cas", ajoute le procureur.

Dans le Puy-de-Dôme, une enquête préliminaire a également été ouverte au printemps et confiée aux gendarmes des Ancizes pour deux faits similaires qui ont eu lieu à six mois d'intervalle entre fin 2018 et juin 2019 dans le même village. "Mais les propriétaires n'avaient pas porté plainte dans un premier temps, avant que d'autres affaires soient médiatisées en France", détaille le procureur de la République de Clermont-Ferrand, Eric Maillaud.

Ainsi, le parquet d'Amiens était au 30 juin dernier saisi de trois faits survenus au printemps : un à Quend Plage, sur le littoral, et deux à Berny-en-Santerre, en Haute-Somme, concernant des chevaux ou poneys retrouvés morts avec l'oreille droite sectionnée. Trois enquêtes préliminaires ont été ouvertes et "regroupées sous l'autorité d'un seul enquêteur pour pouvoir étudier tous les rapprochements possibles", indique le procureur d'Amiens, Alexandre de Bosschère. Confiées aux gendarmes de la brigade de recherches de Péronne, elles visent le délit "d'actes de cruauté envers un animal".

Parmi les animaux qui ont perdu la vie dans ces conditions atroces, différents profils et des animaux souvent habitués à la présente de l'être humain. Le 12 février, un jeune cheval de 4 ans nommé Gold des Luthiers a été retrouvé mort et mutilé dans le lycée agricole de de Château-Salins en Moselle. L’animal se trouvait avec quinze autres chevaux dans un enclos.

Trois jours plus tard, le 15 février 2020, Démon du Médoc, un trotteur présentant 126 000 euros de gains à son actif et à l'avenir plus que prometteur, était découvert dans son paddock à Girouard, près des Sables-d'Olonne (Vendée). Lui aussi, le corps sans vie et l'oreille mutilé.

Le 6 juin, Lady, une des juments de Pauline Sarrazin, a été retrouvée morte dans un champ non loin de Martin-Église (Seine-Maritime) et de Grèges. L'animal de 16 ans présentait de nombreuses blessures au niveau de la tête et encore une fois l'oreille coupée…

Scipion, l'âne de Loïc Crampon âgé de 14 ans, a été retrouvé mort l'oreille coupée et un œil arraché le 19 juin dernier. Il a été tué pendant la nuit alors qu'il se trouvait dans un champ avec d'autres bêtes. Le quadrupède participait notamment au marché de Noël des Champs-Elysées et était habitué à voir du monde.

Pour les mois à venir, les amis des bêtes et les enquêteurs redoutent de nouveaux actes de cruauté. "Tant que le ou les auteurs des faits n'auront pas été arrêtés, on ne voit pas pourquoi cela s'arrêterait", déplore une source proche du dossier. "Malheureusement, les témoins sont rares, et personne ne met de caméras de vidéosurveillance dans son champ. Les investigations pourraient prendre du temps."