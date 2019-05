"Des conditions de travail inadmissibles" : une invasion de puces entraîne la fermeture d'un commissariat parisien

Le commissariat du 19ème arrondissement de Paris ferme ses portes en raison... de puces. Face aux dangers, certains services ont été délocalisés dans une annexe, rapporte France Bleu, tandis que l'accueil a été fermé au public. Le syndicat Alliance Police nationale a dévoilé ce dimanche dans un communiqué que les effectifs ont subi de nombreuses morsures. "Depuis de nombreux jours, les fonctionnaires du CP19 subissent une invasion de puces qui engendre des conditions de travail INADMISSIBLES !", s'est indigné le syndicat Alliance dans un communiqué publié sur Twitter. "Pire encore, certains de ces parasites risquent d'être ramenés à leur domicile contaminant ainsi la cellule familiale...", peut-on encore lire.





"Plusieurs collègues ont consulté des médecins après des morsures, a raconté Emmanuel Cravello. Le problème, c'est que certains fonctionnaires ont ramené cela chez eux et après ce sont les enfants qui sont mordus. Ça ne peut plus durer." Alliance a indiqué avoir saisi les autorités de la préfecture de police "pour que des mesures urgentes et pérennes soient prises".