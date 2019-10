Des enquêteurs travaillent-ils encore à temps plein sur l'affaire Dupont de Ligonnès ?

JT 20H - Xavier Dupont de Ligonnès reste jusqu'à présent un fantôme. Certains affirment qu'il s'est suicidé, et d'autres au contraire jurent qu'il a refait sa vie. Mais, est-ce que des policiers travaillent encore à temps plein sur ce dossier ?

Les policiers de Nantes, lieu du crime, travaillent toujours sur le dossier Dupont de Ligonnès. L'affaire est comme une obsession pour certains d'entre eux . D'autres enquêteurs à Nanterre, spécialisés dans les vieux dossiers, leur viennent en aide. Ils continuent à exploiter des pistes qui remontent régulièrement quatre ou cinq fois par an.



