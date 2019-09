Le Mans : des voiturettes destinées aux enfants malades volées dans une clinique, une cagnotte a été mise en place

SOLIDARITÉ - Deux voitures électriques pour enfants, données par un concessionnaire à une clinique du Mans, ont été volées, la semaine dernière. Elles étaient destinées à emmener les enfants hospitalisées au bloc opératoire. Une cagnotte a été mise en place pour les remplacer.

Ces deux petites voitures devaient être mises en circulation le 19 septembre prochain, à la faveur d'un nouveau dispositif mis en place pour diminuer le stress et l'anxiété des jeunes enfants dans les locaux. Elles devaient simplement servir à les conduire au bloc opératoire de façon ludique.

Elles étaient destinées aux enfants malades, hospitalisés, pour leur alléger l'esprit au moment d'aller au bloc opératoire. Ce qui rend cette affaire encore plus injuste que d'autres. La semaine dernière au Mans, la clinique du Pré a été victime d'un vol peu commun : deux petites voitures électriques pour enfants, données par un concessionnaire de la ville à l'établissement, ont été volées dans le local technique de la clinique.

"Ce local était fermé à clé. Il n’y a pas eu d’effraction. Nous avons retrouvé la porte ouverte et les voitures avaient disparu", expliquait la direction de l'établissement à nos confrères de Le Maine Libre. Devant l'émoi suscité par la disparition de ces voiturettes, une cagnotte a été mise en place pour les remplacer. Et les dons ne cessent d'affluer : lundi 16 septembre, en début d'après-midi, plus de 3500 euros ont été récoltés.