Des vols à répétition dans deux cimetières d'une commune : "A mon avis, c'est un cleptomane plus qu'un receleur"

Les constatations ont permis d’établir que les vols ont débuté il y a deux mois environ, à raison d’un délit tous les 15 jours."Il n'y a pas de message, pas de profanation, mais des choses qui disparaissent. Le ou les voleurs prennent de tout. Ded fleurs ont disparu, notamment des arums de plus d’un mètre de haut… Pas très discret à emporter, pointe l’élu. Mais il y a eu aussi des vases parfois gravés, des plaques et même des croix ! Quel intérêt peut-on avoir à prendre ça ?"





A Is-sur-Tille, on est certain que ces larcins ne sont pas l’œuvre de spécialistes qui voudraient se faire de l’argent en revendant les objets. On ne croit pas non plus ici à des peccadilles de jeunesse. "A mon avis, c’est un cleptomane plus qu’un receleur, et je ne suis pas le seul à le penser, poursuit le maire. Nous sommes certains qu'il ne s'agit pas de vengeance familiale ou de querelle de voisinage. L'acte est gratuit et sans intérêt".