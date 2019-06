Deux enfants fauchés dans un accident à Lorient : identifié mais toujours en fuite, le chauffard roulait sans permis

Un drame effroyable s'est déroulé, dans l'après-midi du dimanche 9 juin, dans le Morbihan. Deux enfants âgés de 7 et 10 ans ont été percutés violemment par une voiture, dimanche aux alentours de 17h30, à Lorient, au niveau d'un rond-point, alors qu'ils se trouvaient sur le trottoir. Les deux enfants ont été emmenés en urgence absolue à l'hôpital du Scorff. L'un d'eux est décédé des suites de ses blessures alors que le second est toujours hospitalisé dans un état d'urgence absolue. Son pronostic vital est engagé.





"Le conducteur du véhicule impliqué et sa passagère ont ensuite pris la fuite, d’abord à bord de leur véhicule, qu’ils ont laissé à quelques centaines de mètres de l’accident, puis à pied. Ils sont actuellement activement recherchés", indique la procureure de la République de Lorient, Laureline Peyrefitte, par communiqué. D'après nos informations, le chauffard a été identifié par les services de police, mais il est toujours activement recherché. Il est âgé de 20 ans et déjà connu des services de police pour des affaires de drogues, de violences et de conduite sans permis. Selon de nouvelles informations fournies par la procureure dans l'après-midi, le chauffard aurait emprunté la voiture de sa mère alors qu'li n'est pas titulaire du permis de conduire. La passagère, âgée de 21 ans, a également été identifiée. Elle est, elle aussi, activement recherchée.