Chevaux mutilés : deux nouveaux cas dans l'Ain et en Haute-Vienne

La série noire se poursuit et le mystère demeure. Deux nouveaux cas de chevaux mutilés ont été découverts en France, l’un à Val-Revermont (Ain) et l’autre Arnac-la-Poste (Haute-Vienne). Le premier a été retrouvé mardi avec la queue sectionnée et la vulve entaillée. L’équidé a survécu. Le second a quant à lui été découvert ce jeudi matin avec l’oreille sectionnée, un œil arraché et des mutilations à l'arrière-train. L'animal a succombé à ses blessures, a indiqué le parquet de Limoges qui ouvert une enquête pour "acte de cruauté envers animaux".

Depuis le début de l’année, et notamment depuis le début de l'été, des chevaux sont retrouvés avec des traces des mutilations. Plus d’une trentaine de cas, dans une vingtaine de départements, ont été recensés par les services de l’Etat. L'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (OCLAESP) coordonne le suivi des enquêtes au niveau national.