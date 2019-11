Une femme décède après une intoxication aux champignons, son mari et sa belle-soeur hospitalisés

Une enquête pour "recherche des causes de la mort" a été ouverte, et une autopsie devait être pratiquée. Selon les premiers éléments, les trois personnes auraient ramassé mardi en forêt des champignons, qu'ils pensaient être des bolets à peine sortis de terre et qui pourraient en fait être des amanites phalloïdes. Ils les auraient consommés le soir même, avant d'être pris de violents vomissements, quelques heures plus tard, puis mercredi et jeudi.

L'ARS a dans un communiqué samedi rappelé à la vigilance "après une serie de récentes intoxications et des conditions météo favorables" au ramassage des champignons.