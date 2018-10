Redoine Faïd a entamé une grève de la faim : "Ce n'est pas à lui de se plaindre de son sort"

Trois personnes ont de nouveau été interpellées lundi dans le cadre de l'enquête sur son évasion. Deux sont en garde à vue. La troisième, objet d'un mandat d'arrêt, a été placée en détention judiciaire.





Trois des cinq complices présumés de Redoine Faïd capturés en même temps que lui mercredi ont été mis en examen ce week-end, notamment pour association de malfaiteurs. Parmi eux la jeune femme de 28 ans qui occupait le logement dans lequel il avait trouvé refuge et où il a été arrêté.





Redoine Faïd, son frère Rachid, ses neveux Liazid F. et Ishaac H. avaient pour leur part déjà été mis en examen pour évasion en bande organisée, détournement d'aéronef, enlèvement et séquestration, entre autres infractions. Rachid Faïd et les deux neveux sont également en détention provisoire. La jeune femme et "logeuse" présumée de Redoine Faïd a été adjointe de sécurité de 2010 à 2014, d'abord au commissariat de Persan (Val-d'Oise), puis auprès de la police aux frontières de l'aéroport parisien de Roissy. Selon des informations publiées par la presse, elle serait la petite amie d'Ishaac H.