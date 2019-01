Important incendie à Courchevel : deux morts et 21 blessés, ce que l'on sait

Dans la matinée, un numéro Vert a été mis en place pour les familles par la mairie de Courchevel. il s'agit du 0 800 008 902. "Une cellule psychologique sera mise en place à partir de 16 heures à La Croisette dans le centre de la station, près des lieux du drame", indique le maire de la station Philippe Mugnier à LCI. L'édile ajoute :" Il y a un vrai élan de solidarité dans la station. Une collecte de vêtements et produits d’hygiène est organisée pour les victimes au restaurant chez Gaston. Beaucoup d'hôteliers et de particuliers se proposent d'héberger des victimes".

Selon le maire, "une quarantaine de saisonniers étaient logés dans le bâtiment au moment du drame". "Une enquête judiciaire sous l’autorité de la Procureure de la République d’Albertville devra déterminer les causes de cet incendie", souligne la préfecture dans son communiqué.





"Une enquête a été confiée aux militaires de la gendarmerie de la compagnie d’Albertville. Nous attendons que les lieux refroidissent pour faire passer les techniciens d’investigations spécialisés ainsi qu’un expert aux fins de déterminer l’origine de l’incendie. Pour l’instant nous déplorons deux victimes décédées et un certain nombre de blessés qui ont été, pour les plus graves, transportés dans les hôpitaux avoisinants. Je n’ai pas l’identité des victimes pour l’instant. J’ai une grande pensée pour les familles qui sont inquiètes", a indiquée la procureure Anne Gache à LCI ce dimanche midi avant de se rendre sur les lieux du drame.