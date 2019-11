Disparition d'Estelle Mouzin : entendue jeudi, Monique Olivier pourrait menacer l'alibi de Michel Fourniret

Le couple Fourniret a en effet divorcé en 2010. Désormais, Monique Olivier penserait davantage à elle qu'à servir son ex-conjoint. "Elle n'st plus sous l'emprise de Michel Fourniret comme cela a pu être le cas pendant longtemps, déclare l'avocat de Monique Olivier au Parisien. Lors de récentes confrontations, elle lui a tenu tête et n'est plus dans la logique de lui servir d'alibi. Elle est désormais prête à s'incriminer pour dire la vérité".

Concernant le coup de téléphone, la robe noire indique : "Elle n'assure désormais plus que Michel Fourniret a téléphoné à son fils, elle n'exclut pas non plus avoir elle-même passé ce coup de téléphone pour servir d'alibi. Simplement, elle ne se souvient plus de cette soirée, mais fera tout pour répondre aux questions".

Michel Fourniret a été condamné en 2008 à la perpétuité incompressible pour sept meurtres de jeunes femmes ou d'adolescentes entre 1987 et 2001, précédés d'un viol ou d'une tentative de viol. Monique Olivier avait été condamnée à la perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 28 ans, pour complicité dans quatre des meurtres et le viol en réunion d'une jeune fille.

Le 16 novembre 2018, Michel Fourniret a été à nouveau condamné à la perpétuité pour l'assassinat en 1988 de Farida Hammiche dont le corps n'a jamais été retrouvé. Son ex-épouse était condamnée à 20 ans de réclusion criminelle.