Disparition d'Estelle Mouzin : l’alibi de Michel Fourniret contredit par son ex-femme et complice

Monique Olivier a été interrogée ce jeudi par la juge Sabine Khéris, qui a récemment récupéré l'enquête initialement conduite à Meaux, sur l'alibi de son ex-époux, Michel Fourniret, le jour de la disparition d’Estelle Mouzin en 2003, à Guermantes (Seine-et-Marne). Et selon son avocat, Me Richard Delgenes, elle a cette fois contredit la version selon laquelle le tueur en série avait appelé son fils pour lui souhaiter son anniversaire depuis son domicile de Sart-Custinne, en Belgique, le jour de la disparition, ce qui semblait exclure sa présence à Guermantes. Elle affirme désormais que Michel Fourniret lui avait demandé d’appeler pour lui leur fils ce soir-là, parce qu'il ne se trouvait pas chez lui.

Alors âgée de 9 ans, Estelle Mouzin avait disparu le 9 janvier 2003 alors qu'elle rentrait de l'école à Guermantes, village situé à 250 km de Sart-Custinne. Son corps n'a jamais été retrouvé et les nombreuses pistes envisagées par les enquêteurs n'ont rien donné. Auditionné à de nombreuses reprises depuis l'ouverture de la procédure, Michel Fourniret, condamné par ailleurs à la perpétuité pour huit autres meurtres, a toujours farouchement nié toute implication dans cette affaire, se retranchant derrière son alibi... Qui, aujourd'hui, n'a donc plus lieu d'être. Et va contraindre les enquêteurs à revenir à la case départ.

De son côté, Monique Olivier, qui a divorcé d'avec lui entre-temps, a été placée sous le statut de témoin assisté, ce qui signifie qu'elle n'est plus considérée comme sa complice. Son avocat a enfin expliqué que sa cliente n'était plus sous l'emprise de Michel Fourniret et que le climat de confiance instaurée entre elle et la juge d'instruction avait permis ce revirement.