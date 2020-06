Disparition d'Estelle Mouzin : pourquoi cette maison de Michel Fourniret intéresse-t-elle les enquêteurs ?

En début d'après-midi ce lundi, peu après 14 heures, des militaires et gendarmes, rejoints par les avocats de la famille d'Estelle Mouzin, Didier Seban et Corinne Hermann, sont arrivés devant l'ancienne propriété du tueur en série à Ville-sur-Lumes et ont commencé leurs opérations. Pourquoi cette maison située près de Charleville-Mézières intéresse-t-elle les enquêteurs et la justice?

C'est une maison banale à la façade crème, sur trois niveaux, située au bout d'une allée de graviers. Depuis ce lundi, c'est ici qu'une équipe de gendarmes et d'experts est déployée pour tenter de retrouver le corps d'Estelle Mouzin, disparue en 2003. Des fouilles qui vont durer plusieurs jours et promettent de tenir la France en haleine : alors que la justice allemande a fait part ces derniers jours d'avancées dans l'affaire Maddie , avec un suspect en première ligne, dans l'Hexagone, c'est l'affaire Estelle Mouzin qui refait tristement la Une avec ces recherches dans une ancienne maison des Ardennes de Michel Fourniret.

Les fouilles pourraient se poursuivre au Château de Sautou, à Donchéry, où des militaires et gendarmes ont fait un premier passage à la mi-journée. C'est dans cette propriété isolée de quinze hectares qu'avaient été retrouvés en 2004 les corps d'une fillette de 12 ans et d'une jeune femme de 22 ans, sur indication du tueur.

Sous la houlette de la juge d'instruction parisienne Sabine Kheris, une cinquantaine de gendarmes et experts "pluridisciplinaires", dont les enquêteurs de la section de recherches (SR) de Dijon, des experts de la gendarmerie scientifique, un archéologue ou encore des sapeurs du génie de l'Armée de terre sont donc mobilisés depuis ce lundi pour participer aux fouilles et sécuriser les abords de cette maison blanche, qui fut un temps occupée par la sœur du criminel, décédée en 2002.

Décrit par l'expert psychiatre Daniel Zagury comme "le tueur en série français le plus abouti", Michel Fourniret a été incarcéré pour la première fois en 1984, pour des agressions sexuelles sur une douzaine de jeunes femmes. Il a été reconnu coupable en 2008 des meurtres de sept jeunes femmes ou adolescentes entre 1987 et 2001, et condamné à la perpétuité incompressible, avant d'être à nouveau condamné en 2018 pour un assassinat crapuleux. En février 2018, il a avoué avoir tué deux autres jeunes femmes dans l'Yonne : Marie-Angèle Domece, disparue en 1988 à 19 ans, et Joanna Parrish, 20 ans, retrouvée morte deux ans plus tard.

Après des années de dénégations, il a reconnu début mars le meurtre d'Estelle Mouzin, 9 ans, enlevée le 9 janvier 2003 alors qu'elle rentrait de l'école à Guermantes (Seine-et-Marne). "Il est possible que cette image m'indispose (…) et je reconnais là un être qui n’est plus là par ma faute", avait-il déclaré à la juge chargée de l'instruction des trois dossiers. Mais "les circonstances, la suite, le déroulement, c'est dans les oubliettes", avait-il poursuivi, sans révéler l'emplacement du corps.