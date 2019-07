Disparition de Steve Caniço : la police hors de cause

"Il ne peut être établi de lien entre l'intervention de la police et la disparition" de Steve Caniço à Nantes. C'est ce qu'indique le rapport d'enquête de l'IGPN rendu public par le Premier ministre Édouard Philippe ce mardi. Le corps du jeune homme a été retrouvé lundi dans la Loire, à huit cents mètres du lieu où il a été vu pour la dernière fois, le soir du 21 juin 2019.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.