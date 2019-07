Disparition de Steve : les questions en suspens

C'est maintenant une enquête administrative qui doit rendre ses conclusions au sujet de la mort de Steve Maia Caniço. Mardi 30 juillet 2019, le gouvernement a ordonné une nouvelle enquête pour savoir s'il y a eu des défaillances ou non dans l'organisation de la Fête de la Musique le soir du 21 juin 2019. La mairie de Nantes et la préfecture vont donc s'expliquer. Pour l'avocat de la victime, l'enquête doit absolument être approfondie.



