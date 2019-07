Disparition de Steve : des élus demandent des comptes à l'Intérieur

Cela fait bientôt un mois que les proches de Steve Maia Caniço restent sans nouvelles de lui. Une information judiciaire est en cours et l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) a été saisie mardi 16 juillet d'une plainte collective de 89 participants de la Fête de la musique pour "mise en danger de la vie d'autrui et violences volontaires par personnes dépositaires de l'autorité publique". Pour autant, l'étau se resserre autour de l’exécutif. Car certains élus ne veulent plus attendre et réclament que la lumière soit faite sur les circonstances de la disparition du jeune homme.