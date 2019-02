Disparition : "Notre fils Jean Noah est autiste, il ne peut pas parler, aidez-nous"

"On le cherche, comme on peut, et on ne perd pas espoir. Il s'est peut-être caché dans un endroit. Il est peut-être perdu et ne sait pas comment rentrer. Il a besoin d'être aux côtés d'adulte, il a besoin de prendre son traitement. Il a sans doute aussi besoin de manger à sa faim car depuis dix jours on ne sait pas très bien comment il fait. Merci aux personnes qui pensent le voir ou l'avoir vu d'appeler la police", conclut Jean-Claude.





Toute personne susceptible d'apporter des éléments permettant de le localiser peut contacter l'Etat-Major de la Police Judiciaire de Paris au numéro vert 0800 00 27 08 (7j/7, 24h/24) ou par courriel à l'adresse suivante : pppj-appelatemoin@interieur.gouv.fr.