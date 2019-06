Disparues de l'A26 : 34 ans après le meurtre non élucidé de Christel Oudin, un homme mis en examen

L'un des plus vieux cold-case français a-t-il enfin trouvé son épilogue ? Trente-quatre ans après le meurtre non élucidé de Christel Oudin, l'une des "disparues de l'A26" dans l'Aisne, un homme de 66 ans a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire a annoncé vendredi le procureur de Laon.





Le suspect qui avait "déjà été entendu" dans ce dossier et avait alors nié son implication "travaillait sur le chantier" où avait été retrouvé le corps de l'adolescente disparue en 1985, a précisé le procureur de la République, Baptiste Porcher, dans un communiqué. Jeudi, lors de nouvelles auditions par la section de recherche de la gendarmerie d'Amiens, ce dernier "a maintenu être étranger au crime" mais des "indices concordants" ont conduit à sa mise en examen, a ajouté le procureur.