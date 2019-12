Double meurtre de Montauban : les deux femmes auraient été tuées pour des loyers impayés

Une histoire sordide, pour un motif futile. Mi-novembre, un jeune homme avait alerté ses voisins indiquant avoir retrouvé mortes sa mère, âgée de 38 ans, et sa petite-amie, âgée de 18 ans. Elles auraient été tuées, selon lui, par une personne qui se serait introduite dans la maison familiale de Montauban (Tarn-et-Garonne).

Le jeune homme de 17 ans, qui présentait lui aussi une blessure au niveau de la main et tenait des propos confus, avait été finalement interpellé avant d'être, à l'issue de sa garde à vue, mis en examen pour "meurtre sur ascendant et meurtre sur concubin" et placé en détention provisoire. Il a été remis en liberté mercredi soir et mis hors de cause....

Mardi dernier, en effet, un homme âgé de 57 ans a été interpellé dans ce dossier avant d'être mis en examen ce jeudi matin pour double assassinat et placé en détention provisoire. Selon La Dépêche, l'homme aurait tué les deux femmes pour... des loyers impayés.