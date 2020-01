Doubs : ivre, un père de famille oublie sa fille le soir du réveillon et alerte les gendarmes

Un avis de recherche et le portrait d'Alice sont diffusés et partagés près de 5000 fois en l'espace de quelques heures sur les réseaux sociaux. "Les gendarmes sont prévenus on la cherche partout, partagez massivement pour la retrouver le plus rapidement possible", écrit un internaute sur Facebook. Encore, le père de famille s'interroge : mais qu'est-il arrivé à sa fille ?

Les gendarmes finiront par apprendre que la jeune fille était en sécurité chez le couple qui l'a pris sous son aile, la veille. Le dispositif de recherches est immédiatement levé. Le père de famille, dont l'oubli a entraîné la mobilisation de grands moyens humains, a été auditionné par les forces de l'ordre.