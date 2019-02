Doubs : l'adolescent retrouvé mort dans l'enceinte de son lycée serait tombé de la fenêtre où il fumait

C'est, selon toutes vraisemblances, un dramatique accident qui a coûté la vie à ce jeune garçon. Jeudi 31 janvier, Kilian R., 14 ans, élève de l'établissement Saint-Joseph des Fontenelles (Doubs) a été retrouvé mort dans la neige au petit matin. vers 6h45, par un employé municipal chargé du déneigement.





Les résultats de l'autopsie pratiquée vendredi 1er février sont venus confirmer la thèse de l'accident qui était dès le départ privilégiée. "Le jeune homme en 3e technologie est tombé depuis le bord de la fenêtre où il avait semble-t-il pris l'habitude de fumer le soir. Il partageait sa chambre avec deux camarades mais tous étaient allés skier la journée, ils étaient fatigués. Les deux autres se sont endormis rapidement, vers 22h30. Kilian, lui, serait ensuite allé fumer, et il est tombé. Il a fait une chute de 12 mètres et serait mort sur le coup, quand il a frappé le sol. Comme l'a dit le procureur de la République de Montbéliard, Carine Greff, "aucun élément ne me permet, pour l’heure, de conclure à l’intervention d’un tiers", indique ce lundi une source proche du dossier à LCI.