Une embarcation gonflable chavire sur le Rhin : trois morts, une fillette portée disparue

D'importants moyens français et allemands sont déployés pour retrouver la fillette disparue. Des plongeurs, des hélicoptères ainsi que des équipes cynophiles sont sur place. "Des plongeurs du SDIS 67, et de la gendarmerie, et des sapeurs pompiers allemands inspectent actuellement le fleuve. Des reconnaissances pédestres et en bateaux sont également menées le long des berges, tant côté allemand que français", selon le communiqué de la préfecture.