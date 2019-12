Drôme : il sème les gendarmes à 240 km/h mais se fait arrêter... en panne d'essence

Le véhicule a finalement été retrouvé sur la bande d'arrêt d'urgence, en raison d'une panne de carburant liée à la surconsommation induite par sa course. A l'arrivée des forces de l'ordre, les deux occupants de la voiture s'étaient installés à l'arrière, assurant que le chauffeur et un passager avant s'étaient enfuis.

Le conducteur a toutefois été identifié dans le cadre des investigations menées par la suite. L'expertise menée sur la Mercedes a révélé d'importantes "anomalies", selon la gendarmerie, parmi lesquelles des roues non conformes et une modification de la ligne d'échappement. Sous le coup de cinq contraventions, il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Valence en juin 2020. Le véhicule a été saisi et son permis suspendu pendant six mois.