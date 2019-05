Drôme : une fillette de 3 ans retrouvée saine et sauve en pleine nuit dans les bois

Rapidement, un dispositif conséquent est mis en place : une trentaine de gendarmes, une vingtaine de pompiers mais aussi une cinquantaine d'habitants du village. Deux équipes cynophiles et des caméras thermiques sont également engagées et un poste de commandement, installé dans les locaux de la mairie. "Avec la centaine de personnes mobilisées, nous avons mis en place plusieurs dizaines d’équipes de trois ou quatre personnes pour saturer le terrain", explique la capitaine Ruaudel.





Dans la soirée, deux témoins indiquent avoir vu vers 21h30 la fillette suivre un chien sur un chemin menant vers un champ. La connaissance des environs et des habitudes du village par les habitants vont alors devenir déterminantes. "Un habitant, qui faisait équipe avec des gendarmes du PSIG de Romans-sur-Isère, a dit connaître le chemin que ce chien empreinte, explique la capitaine. Ils décident alors de le suivre et marchent pendant 45 minutes sur ce chemin qui se transforme en petite rivière, dans les bois. Là, ils ont trouvé des traces de chiens et des pas d’enfant. Ils ont alors appelé l’enfant par son surnom". Au bout de quelques minutes, le miracle se produit : la fillette répond aux appels. L’enfant sera découverte cachée et prostrée dans un roncier. Mais elle est saine et sauve. La fillette est immédiatement ramenée au village, distant d’un bon kilomètre.