Dupont de Ligonnès : comment a travaillé la police écossaise ?

JT 20H - Le mystère Xavier Dupont de Ligonnès reste entier. Le retraité interpellé, vendredi, n'était finalement pas le fugitif nantais recherché depuis 2011. De quoi interroger les outils utilisés par la police écossaise dans cette affaire.

C'est une terrible méprise dans l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. L’homme arrêté vendredi à l’aéroport de Glasgow n’était finalement pas le père de famille recherché depuis huit ans pour le meurtre de sa femme et de ses quatre enfants. Dans un premier temps, les Écossais ont évoqué une correspondance des empreintes digitales. Mais de quels outils d'identification les policiers disposent-ils dans ce genre d'affaire ? Qu'en est-il de leur fiabilité ?



