Eborgné, Manuel C. refuse d'être entendu par l'IGPN et porte plainte contre le préfet de Paris

Alors, pour contourner cette procédure, Me Alimi indique avoir déposé une plainte auprès du doyen des juges d'instruction pour réclamer une requalification criminelle en "violences" aggravées "ayant entraîné une mutilation permanente". Cette plainte vise nommément le préfet Didier Lallement, l'accusant de complicité pour avoir autorisé l'usage de lanceurs de grenade 56 mm. Manuel C. "refuse également de transmettre les vidéos de la scène et des fonctionnaires impliqués" et "demande la désignation immédiate d'un juge d'instruction compte tenu du caractère criminel de l'affaire", ajoute l'avocat. "Les vidéos des responsables seront diffusées au public dans un délai d'une semaine à défaut de désignation d'un juge", menace-t-il.

Interrogé par Mediapart, Manuel C. raconte de son côté, qu'il s'était réfugié de ce côté de la place, "où il n'y avait pas d'affrontements", alors que policiers et manifestants s'opposaient de l'autre côté de la place. "On a donc décidé d’attendre dans un coin plus calme. On était d’ailleurs en train de discuter et de se demander avec un 'street medic' pourquoi ils avaient choisi de nous bloquer sur une place en travaux avec des outils de chantier qui pouvaient être utilisés. C’était dangereux et je n’avais qu’une envie : c’était partir et protéger ma femme", dit-il. Cette dernière explique aujourd'hui qu'il est "sous perfusion pour diminuer ses douleurs" et que ces faits les plongent dans un avenir incertain. "Je venais de passer des tests d’embauche et je n’attendais plus que le jour du début de ma mission soit fixé pour commencer dans une usine d’automobile pour 1 500 euros (...)Je ne vais pas pouvoir subvenir aux besoins de ma famille".