Electrocutés dans une baignoire : mort mystérieuse d’une fille de 9 ans et d’un homme qui voulait la sauver

Selon nos informations, la famille venait d'acheter la maison, rue des Petits commerces, où le drame s'est produit. "Il s'agit d'une famille recomposée avec quatre enfants dont un n'était pas tout le temps dans ce foyer. Ils s'étaient installés il y a un mois, un mois et demi et avaient entrepris des travaux. Au moment du drame, la mère de famille, son compagnon, la fillette de neuf ans et un enfant de 4 ans se trouvaient au domicile, indique une source proche du dossier à LCI. Il semblerait qu'une prise multiple se trouvait près de la douche, et qu'il y avait de l'eau par terre. Le compagnon de la mère est le premier à être intervenu. La mère aurait pris l'initiative elle de couper le courant avant de tenter de sauver sa fille et son compagnon, en vain".





La mère de famille en état de choc a été hospitalisée à Royan. Les corps des victimes seront autopsiés ce jeudi à Poitiers.