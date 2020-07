"Elle est un symbole" : Jacqueline Sauvage, graciée en 2016 après avoir tué son mari violent, est décédée

Si on ignore encore les raisons de son décès, on sait que son inhumation s'est déroulée mardi, dans la plus stricte intimité familiale, rapporte à LCI son avocate, Me Tomasini, qui nous fait part de son émotion : "Je suis émue, en deuil parce que Jacqueline a fait partie de ma vie. Professionnelle et personnelle. C’est un sentiment d’émotion intense. Jacqueline a fait avancer le droit des femmes victimes de violences conjugales. Jacqueline est un symbole."

Mais entre temps, son histoire, largement relayée dans les médias, secoue la société française et jette une lumière crûe sur le tabou des violences conjugales en France, et relance la question de la légitime défense dans ce genre d'affaires. De nombreuses pétitions réclamant sa libération sont lancées, et des marches organisées. La mobilisation est telle que, le 28 décembre 2016, François Hollande finit par lui accorder une grâce présidentielle totale. Elle est libérée dans la foulée.

Quelque temps plus tard, Jacqueline Sauvage publie un livre "Je voulais juste que ça s'arrête", écrit en collaboration avec ses deux avocates, Me Tomasini et Me Bonaggiunta. Un récit porté sur le petit écran en 2018, sous les traits de l'actrice Muriel Robin, dans un téléfilm pour TF1 intitulé "Jacqueline Sauvage : C'était lui ou moi".