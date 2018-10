Elle finit en garde à vue pour avoir mal scanné des tupperwares chez Ikea

BUZZ - Une jeune strasbourgeoise arrêtée pour avoir mal scanné des couvercles de tupperware en verre chez Ikea a raconté sa mésaventure sur Twitter. Son témoignage, publié mardi 9 octobre et déjà partagé plus de 20.000 fois a même obligé le géant suédois à réagir. Il a présenté ses excuses et a expliqué qu'il avait retiré la plainte qu'il avait rédigée à l'encontre de la jeune femme.