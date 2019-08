"Elle lui a dit d’arrêter, que cela lui faisait mal" : la famille d'une victime présumée du chirurgien accusé de pédocriminalité témoigne

Ces derniers jours, une affaire de pédophilie de très grande ampleur a fait son apparition dans les journaux, notamment après un article publié par La Charente Libre mardi. Selon le média régional, un chirurgien âgé de 66 ans, et ayant exercé en Touraine, en Bretagne et à Jonzac, en Charente-Maritime, est soupçonné de viols et d'agressions sexuelles sur des enfants, avec plus de 200 victimes potentielles, selon les carnets retrouvés chez lui.





Pour TF1, les parents d'une victime présumée, une enfant de six ans, ont accepté de livrer leur témoignage. "Je lui ai donné une poupée, pour qu’elle me fasse voir vraiment les gestes qu’il avait eu, et qu’elle me précise comment cela a été fait. Elle lui a dit d’arrêter, que cela lui faisait mal. Il lui a dit "Merci", explique la mère de la fillette.