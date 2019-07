"Elle s’est sauvée elle-même la vie ": la femme égorgée à Toulouse a indiqué aux passants comment réaliser les gestes de premiers secours

Alerté par les cris de la jeune femme, le voisinage s'était rapidement rendu auprès d'elle et a prévenu les secours. "La victime a elle-même guidé les témoins pour réaliser les premiers gestes de secours, notamment un point de compression" sur la carotide, a ajouté le procureur. Lors de son arrivée aux urgences de l'hôpital de Toulouse-Purpan, le pronostic vital de la mère de famille était engagé et elle a été plongée dans le coma.





D'après nos informations, le pronostic vital de la mère de famille n'était plus engagé dès le lundi. Désormais hors de danger et sortie du coma, elle a même pu parler avec son mari. "Malgré une importante perte de sang, il semble aujourd’hui que sa vie ne soit plus en danger. Elle s’est sauvée elle-même la vie ", a indiqué le procureur.