Un policier menace des Gilets jaunes dans une vidéo sur Instagram : la préfecture de police ouvre une enquête

Les images de ce policier ont fait le tour de la toile. On y voit d'abord une photo de nourriture dans une barquette d’aluminium assortie du message : "Merci les CRS pour le repas". Puis, le policier se filme à l'intérieur d'un véhicule et lance : "Ça commence à défourailler là, ces abrutis de Gilets jaunes, on va leur casser la bouche".





Depuis, le compte Instagram a été supprimé. Selon les informations de CheckNews, confirmées à LCI, la préfecture de police de Paris a diligenté une enquête pour "manquement aux règles de la déontologie de la fonction policière" ce lundi 5 août et qualifie cette vidéo d'"inacceptable".