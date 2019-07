EN DIRECT - 14 juillet : tensions sur les Champs-Elysées, les Gilets jaunes Maxime Nicolle et Jérôme Rodrigues relâchés

INCIDENTS - Figures du mouvement des Gilets jaunes, Eric Drouet, Jérôme Rodrigues et Maxime Nicolle ont été interpellés ce dimanche à Paris en marge du défilé du 14-Juillet. Les gardes à vue de Jérôme Rodrigues et Maxime Nicolle ont été levées dans l'après-midi et les procédures classées sans suite. Des affrontements avec les forces de l'ordre ont par ailleurs éclaté sur les Champs-Elysées. Suivez les dernières infos.