EN DIRECT - Agression au couteau à Villeurbanne : l'assaillant présente "un état psychotique avec un délire paranoïde"

CONFÉRENCE DE PRESSE





Il était dépourvu de tout document d'identité. Il s'agirait d'un afghan connu sous deux identités différentes avec trois dates de naissance. Il serait arrivé en France en 2009 puis serait allé en Italie, en Allemagne. Il n'a aucun antécédent judiciaire. "Il indiquait être musulman et avoir entendu des voix insulter Dieu et lui donnant l'ordre de tuer. Ses propos demeuraient incohérents et confus", indique le procureur. L'assaillant a été examiné par un expert psychiatre qui évoque "un état psychotique envahissant et délire paranoïde".





Le parquet national anti-terroriste ne s'est pas saisi de cette affaire. L'enquête se poursuit en lien avec le procureur de Paris. Une information sera ouverte demain, indique le procureur.