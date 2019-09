EN DIRECT - Agression mortelle à Villeurbanne : garde à vue levée, le suspect déféré en vue de sa mise en examen

TIMOTHY





Le jeune homme décédé des suites de ses blessures s'appelait Timothy et n'avait que 19 ans. Avec plusieurs témoignages de ses proches, Le Parisien a dressé le portrait d'un jeune homme qui avait "toujours le sourire".





Originaire de Bonvillard (Savoie), le jeune homme débutait une carrière de traiteur. Tout a commencé dans une école hôtelière près de Chambéry, où il a rencontré Aurore. Contactée par nos confrères, cette amie est "sous le choc". "Je ne m'attendais pas à ce que l'on m'appelle pour me dire que mon ami n'est plus là." Timothy a ensuite obtenu un diplôme en de pâtisserie et une formation pour devenir traiteur. Depuis, il "travaillait dur dans une entreprise de la région".





Celui qui, samedi, se rendait au festival Woodstower, dans la région lyonnaise, était également passionné par la musique. Tous ses amis s'accordent à le dire. Florian, qui dépeint un jeune homme souriant, enjoué et "toujours là pour aider son prochain", trouve sa mort "injuste". Et pour cause, Timothy était un "bon vivant", comme l'explique un autre de ses proches. "C'est le terme qui le caractériserait le mieux. Il aimait faire la fête."