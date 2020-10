EN DIRECT - Lutte contre l'islamisme : opérations de police en cours contre des "dizaines d'individus"

LR FAIT DES PROPOSITIONS





Les Républicains ont fait lundi une série de propositions pour lutter contre l'islamisme et soutenir les enseignants. "Avec cet attentat, on s'est attaqué au plus sacré de la République : l'école. Ce n'est pas un acte de séparatisme, c'est une déclaration de guerre", estime Damien Abad, le patron des députés LR, dans un entretien au Parisien.





Il faut donc "aller plus loin et plus vite" que ce que prévoit pour l'heure le projet de loi sur les séparatismes du gouvernement, dit-il, en appelant à "fermer des mosquées et les salles de prière radicalisées" et expulser les imams radicaux étrangers avant même le vote de la loi.