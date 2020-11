EN DIRECT - Assassinat de Samuel Paty : l'heure de la rentrée et de l'hommage dans les écoles

VOILE A L'UNIVERSITE

Alors que la droite réclame, par l'intermédiaire de François Fillon ou François Baroin, son interdiction dans l'espace public et par conséquent à l'université, la ministre de l'Enseignement supérieur a réitéré son opposition à l'interdiction du port du voile à l'université : "On a affaire à de jeunes adultes, et dans notre République, à partir du moment où il n'y a pas de prosélytisme, on a le droit de s'habiller comme on le souhaite", a dit la la ministre sur Public Sénat.